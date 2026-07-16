Sucesos
Detienen a una pareja por la paliza a la septuagenaria de Alcantarilla: las cámaras de seguridad los captaron
Se trataría de personas de la zona que sabían que la víctima estaba sola y que tendrían problemas de adicciones a sustancias
La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer, como presuntos autores de la agresión a la septuagenaria de Alcantarilla, de la que informó en primicia este diario, confirman fuentes del Cuerpo.
Los sospechosos son personas de la zona que tendrían problemas de adicciones a sustancias y fueron identificados, localizados y detenidos porque los captaron las cámaras de seguridad de la zona, explican fuentes cercanas al caso. Los sujetos habrían asaltado la casa en cuestión porque sabían que la señora estaría sola.
Sobre las ocho y media de la mañana del martes saltaba la alerta, después de que, desde la central de alarmas diesen el aviso. Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, que hallaron a la víctima malherida y sangrando. Debido a su estado, solicitaron con urgencia la presencia de sanitarios en una ambulancia.
En cuanto a la víctima, en principio fue llevada al Virgen de la Arrixaca de Murcia, fue trasladada al Reina Sofía, también en la capital murciana, e ingresada en planta, precisan desde Salud. Los facultativos consideran que la paciente, a la que sus agresores le causaron "múltiples fracturas faciales", presenta una evolución favorable.
- El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
- Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
- Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros
- El Corredor Mediterráneo 'colapsará' si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035
- Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: tres helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur
- Educación inicia los llamamientos para cubrir cerca de 3.000 plazas vacantes de Primaria
- El Thader anuncia que dejará de transmitir los partidos de España en la pantalla grande
- La Región afronta dos calurosas jornadas al límite: hasta 42 grados y riesgo muy alto de incendios