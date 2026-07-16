Detienen a una pareja por la paliza a la septuagenaria de Alcantarilla: las cámaras de seguridad los captaron

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer, como presuntos autores de la agresión a la septuagenaria de Alcantarilla, de la que informó en primicia este diario, confirman fuentes del Cuerpo.

Los sospechosos son personas de la zona que tendrían problemas de adicciones a sustancias y fueron identificados, localizados y detenidos porque los captaron las cámaras de seguridad de la zona, explican fuentes cercanas al caso. Los sujetos habrían asaltado la casa en cuestión porque sabían que la señora estaría sola.

Sobre las ocho y media de la mañana del martes saltaba la alerta, después de que, desde la central de alarmas diesen el aviso. Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, que hallaron a la víctima malherida y sangrando. Debido a su estado, solicitaron con urgencia la presencia de sanitarios en una ambulancia.

En cuanto a la víctima, en principio fue llevada al Virgen de la Arrixaca de Murcia, fue trasladada al Reina Sofía, también en la capital murciana, e ingresada en planta, precisan desde Salud. Los facultativos consideran que la paciente, a la que sus agresores le causaron "múltiples fracturas faciales", presenta una evolución favorable.