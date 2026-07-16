Desalojan a los trabajadores de una fábrica de tubos de Lorca por un incendio con explosiones: "Dentro hay productos inflamables"

Un Incendio en el municipio de Lorca, en concreto en una fábrica de tubos del Polígono Saprelorca, obligó este jueves a desalojar a los trabajadores de la nave y generó una columna de humo visible desde la autovía, informan fuentes policiales y de Emergencias.

El 112 recibió el aviso a las 15.21 horas. "Hay productos inflamables en su interior", explicaron los testigos, que apuntaron que hubo explosiones provocadas por botes de pintura. Lo peor: que había riesgo de propagación a otras naves industriales y a una estación de servicio próxima. De ahí la importancia de atajar el fuego con celeridad.

Al lugar se movilizaron policias locales, guardias civiles y efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y del Servicio de Emergencias Municipal de Lorca, así como sanitarios en una ambulancia del 061, en prevención. Asimismo, se desplazaron profesionales de mantenimiento de carreteras, debido a la proximidad de la autovía A-7, detalló Emergencias en su web.

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Tras controlar el incendio, los bomberos procedieron a realizar labores de extinción, refrigeración, prevención y protección de las instalaciones próximas, concretaron desde Emergencias.