Incendio en un segundo autobús en apenas unas horas en Murcia, esta vez al lado de la estación de tren del Carmen

Después de que un autobús de 19 años de antigüedad se incendiase esta mañana en La Innovadora, en Murcia, este jueves por la tarde se produjo un incendio en otro. En esta ocasión, muy cerca de la estación de ferrocarril del Carmen, confirman fuentes de los Bomberos.

El suceso se produjo sobre las seis menos cuarto de la tarde, en la calle Industria, muy cerca de la Comisaría de Distrito del Carmen, cuando, por razones que se desconocen, se desató un incendio un vehículo destinado al transporte público de personas. Al tener conocimiento de la emergencia, al lugar se movilizó un vehículo primera salida del Parque del Infante, con seis bomberos.

Afortunadamente, en esta ocasión el vehículo no estaba en llamas ni se calcinó por completo. El fuego quedó en un susto y no se produjeron daños personales. Cabe precisar que las altas temperaturas, como las que viene sufriendo el municipio, pueden llegar a causar un sobreesfuerzo mecánico y eléctrico en los vehículos.

Zona vallada donde estaba el bus que ardió, y que fue retirado en poco tiempo. / Israel Sánchez

"Tenemos uno de los peores servicios de transporte público de España. Y eso tiene responsables y consecuencias", escribió en sus redes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, a propósito del incendio del primero de los autobuses de este jueves.

Cabe recordar que no es la primera vez en la que un autobús público arde en las calles del municipio. El pasado mes de octubre, un autobús (en esta ocasión, perteneciente a la Comunidad) terminó envuelto en llamas en la rotonda de acceso al Campus de los Jerónimos, perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).