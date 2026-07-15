Capturan a un ladrón ensangrentado tras saltar una valla cuando intentaba robar en una casa con sus dueños dentro en Murcia

Un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio, "tras ser sorprendido cuando intentaba acceder a una vivienda habitada en la pedanía murciana de San José de la Vega y ser el responsable de otro robo cometido en otro inmueble cercano momentos antes", informa la Policía Nacional en una nota.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde, hora a la que el 091 recibió el aviso de "un posible robo con fuerza en una vivienda cuyos moradores se encontraban en el interior". De hecho, al ser detectado e increpado por las personas que estaban en la casa, el sospechoso saltó una valla y echó a correr.

Sin embargo, las cámaras lo habían captado ya. "A la llegada de los agentes, el propietario de la vivienda facilitó imágenes captadas por el sistema de alarma y cámaras de seguridad e hizo entrega de una mochila con múltiples herramientas que el autor abandonó durante su huida", precisa el comunicado policial.

Los agentes tardaron apenas minutos en localizar por la zona al sujeto, el cual "presentaba lesiones recientes y restos de sangre, probablemente realizadas tras saltar el vallado perimetral para huir"m detalla el Cuerpo.

Se da la circunstancia de que "durante la intervención, los agentes tuvieron conocimiento de otro robo con fuerza cometido momentos antes en una vivienda situada a escasa distancia". Además, "la víctima reconoció como de su propiedad parte de los efectos recuperados así como la mochila".

El detenido, a quien le constan antecedentes policiales por la comisión de hechos similares fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Quedó en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia.