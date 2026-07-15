El Seprona investiga la acumulación de colchones y enseres de gran tamaño en un solar municipal de Mazarrón: "Es un vertedero improvisado y ya hay ratas"

La Guardia Civil investiga la acumulación de colchones, electrodomésticos y otros enseres voluminosos en un solar de propiedad municipal ubicado en el Polígono La Charca de Mazarrón, informan fuentes cercanas al caso.

En concreto, en el puesto de la Benemérita de la localidad costera se recibió una denuncia al respecto el pasado viernes, 10 de julio, aunque el caso ha sido puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), al tratarse del grupo que cuentan con las competencias para indagar en si se está produciendo una actividad delictiva. O, como tienen claro los vecinos afectados, si hay «un vertedero ilegal».

Especialistas del Seprona tienen previsto personarse en el lugar, a fin de llevar a cabo una inspección ocular, tal y como apuntan las mismas fuentes. En la denuncia se pedía que se iniciasen las gestionen pertinentes, por parte de esta unidad, a fin de comprobar si se está cometiendo una infracción administrativa o un delito por parte del Consistorio.

Desde que ardió el Ecoparque

El problema comenzó cuando, en julio de 2025, se desató un incendio en el Ecoparque de Puerto de Mazarrón. El fuego arrasó todo hasta el punto que, hoy en día, el lugar sigue inutilizado. Al no tener Ecoparque donde almacenar residuos, estos se empezaron a acumular en un solar del Polígono La Charca, «un improvisado vertedero», lamentan.

Afectados aseguran que hay ya «una montaña enorme» de muebles, restos de obra y cosas que ha dado lugar a que ya se vean ratas. Además, en la denuncia consta que se trata de un lugar emplazado «cerca de un instituto y de un colegio, así como muy próximo a una gasolinera, lo cual puede suponer un riesgo elevado de incendio».

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Este periódico se puso en contacto este martes con el Ayuntamiento de Mazarrón, para preguntar por este asunto, pero no obtuvo respuesta.