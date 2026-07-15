Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: dos helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur

Un rayo provocaba de madrugada un aparatoso incendio en una zona de monte de Mazarrón, población ya herida recientemente por el fuego en la Sierra de las Moreras que se desataba el sábado. En esta ocasión, la orografía del terreno es más amable para los servicios de emergencias, indicaron fuentes policiales: la zona, donde se practica senderismo, tiene buen acceso por tierra.

En concreto, el foco se halla en la zona de El Alamillo, en la pedanía de Las Balsicas, término municipal de Mazarrón. El 112 recibía, desde las tres menos diez de la mañana, "un elevado número de llamadas alertando del incendio, localizado en la cumbre de una montaña y en una zona de difícil acceso para los medios terrestres".

"Como medida preventiva, la Policía Local de Mazarrón está informando a los vecinos de la zona sobre las actuaciones a seguir, recomendando permanecer atentos a las indicaciones que puedan emitir los servicios de emergencia", detallaban entonces desde Emergencias. Toda precaución es poca, más aún tras el impacto del incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que segó la vida de 12 personas.

Se movilizaron, además de los policías y guardias civiles, agentes medioambientales, brigadas forestales terrestres, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Al ser de noche, no salieron helicópteros: este miércoles por la mañana, dos.

Emergencias apuntó que "la evolución del incendio forestal declarado ha motivado la activación de la Situación Operativa 1 del Plan Infomur a las 05.49 horas". Al hilo, recordó que "la Situación Operativa 1 está prevista para incendios forestales que pueden afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, pudiendo requerir la incorporación de medios extraordinarios para su extinción".

A las siete y media de la mañana había en el lugar agentes medioambientales, cinco brigadas forestales terrestres, una doación de bomberos del Consorcio, dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

(Noticia en desarrollo)