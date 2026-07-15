La mujer de 77 años agredida en su casa de Alcantarilla mejora y es cambiada de hospital

La vecina de 77 años de edad que este martes resultó herida grave en el asalto a su vivienda del municipio de Alcantarilla por parte de unos individuos que lograron escapar ha sido cambiada de hospital, informan fuentes de la Consejería de Salud.

En concreto, la mujer, que en principio fue llevada al Virgen de la Arrixaca de Murcia, fue trasladada al Reina Sofía, también en la capital murciana, e ingresada en planta, precisan las mismas fuentes. Los facultativos consideran que la paciente, a la que sus agresores le causaron "múltiples fracturas faciales", presenta una evolución favorable.

Mientras, la Policía Nacional estrecha el cerco sobre los responsables del salvaje ataque, acontecido en un bajo del Camino del Pino. El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona resulta muy útil a los investigadores a la hora de confirmar quién merodeaba por la vivienda en cuestión cuando tuvo lugar el suceso. Según indicaron fuentes próximas a la investigación, se trabaja con la idea de que fueron dos las personas responsables de la agresión.

Avisa la central de alarmas

Sobre las ocho y media de la mañana de este martes saltaba la alerta, después de que, desde la central de alarmas diesen el aviso. Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, que hallaron a la víctima malherida y sangrando. Debido a su estado, solicitaron con urgencia la presencia de sanitarios en una ambulancia.

Unos vecinos de la mujer se quedaron con ella y la asistieron hasta la llegada de una unidad médica de emergencia (UME) del 061, que la trasladó al Virgen de la Arrixaca, donde los facultativos determinaron que tenía que ser hospitalizada. Debido a su mejoría, se acordó su traslado al centro emplazado junto al río a su paso por la ciudad de Murcia.