La septuagenaria brutalmente golpeada en su casa de Alcantarilla presenta "múltiples fracturas faciales" y tiene que ser operada

La mujer de 77 años que resultó herida grave en el asalto a su vivienda del municipio de Alcantarilla presenta "múltiples fracturas faciales" y tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Así lo indicaron a este diario fuentes de la Consejería de Salud.

La mujer ha sido ingresada en el Virgen de la Arrixaca, donde fue llevada de urgencia por la ambulancia que se desplazó a su vivienda, en el Camino del Pino, tras el asalto. En el centro hospitalario de El Palmar está siendo sometida a más pruebas para comprobar si tiene más lesiones internas, detallaron desde el departamento que dirige Isabel Ayala.

Investigación abierta

De momento, nadie ha sido detenido por el asalto a la mujer. Sobre las ocho y media de la mañana de este martes saltaba la alerta, después de que, desde la central de alarmas diesen el aviso. Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, que hallaron a la víctima malherida y sangrando. Debido a su estado, solicitaron con urgencia la presencia de sanitarios en una ambulancia.

Unos vecinos de la mujer se quedaron con ella y la asistieron hasta la llegada de una unidad médica de emergencia (UME) del 061, que la trasladó al Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde los facultativos determinaron que tenía que ser hospitalizada.

Desde la Policía Nacional confirmaron que la investigación está abierta. El testimonio de la víctima, además de la visualización de las cámaras de seguridad que pudiese haber por la zona, será clave a la hora de tratar de esclarecer qué pasó y de identificar, localizar y detener a los sujetos implicados en el brutal ataque. No ha trascendido si los asaltantes llegaron a llevarse algo de la casa.