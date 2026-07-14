Un policía fuera de servicio detiene en Murcia a un ladrón que amenazaba a la dependienta de una tienda con unas tijeras

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre acusado de un delito de robo con violencia después de que amenazara con unas tijeras a la dependienta de un comercio.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre intentó abandonar el establecimiento con varios productos ocultos entre la ropa y sin haberlos pagado. Al ser interceptado por la trabajadora, la empujó y la amenazó con unas tijeras que sacó del pantalón.

La responsable del comercio alertó de lo ocurrido a través del teléfono 091. Antes de que llegaran las patrullas, un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en el establecimiento y había presenciado la escena consiguió reducir al hombre.

El policía lo retuvo hasta la llegada de las unidades de seguridad ciudadana, que procedieron a su detención.

Tras identificarlo, los agentes comprobaron que había sido detenido anteriormente en 42 ocasiones, la mayoría de ellas por delitos relacionados con robos y hurtos.

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El detenido fue puesto a disposición judicial por un nuevo delito de robo con violencia.