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Sucesos

Se lía a patadas y cabezazos contra los policías que van a detenerlo por acuchillar a un hombre en San Javier

Los agentes acudieron de madrugada al aviso de una reyerta en una calle de Santiago de la Ribera y acabaron arrestando a los dos implicados en la riña

Vehículos de la Policía Local de San Javier.

Vehículos de la Policía Local de San Javier. / Policía Local

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Ana Lucas

Ana Lucas

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana del lunes, en una calle de Santiago de la Ribera, en San Javier, cuando la Policía recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea entre dos sujetos y que, al menos uno de ellos, portaba un arma blanca. De ahí que dos patrullas se desplazasen al lugar, informan fuentes cercanas al caso.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre herido, con la mano llena de sangre. El varón dijo a la Policía que su agresor se había escondido en unas cocheras cercanas. Cuando los policías se acercaron al lugar, una puerta entreabierta en un callejón estrecho, el sospechoso salió y comenzó a pegarles.

La emprendió a patadas y puñetazos contra los municipales, a los que también propinó un cabezazo y un rodillazo, además de arañarlos. Los agentes, finalmente, pudieron reducirlo y esposarlo, momento en el que el individuo, muy violento, comenzó a proferir amenazas de muerte. El sospechoso, cuyas iniciales son Y. H., fue detenido por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

En cuanto al otro hombre, el que tenía cortes en las manos, lo agentes lo identificaron y se encontraron con que tenía en vigor una orden de busca, detención y personación por parte de un juzgado de Orihuela, por lo que también acabó arrestado.

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Al lugar se movilizó una ambulancia, que atendió a ambos sospechosos y a los agentes heridos. Ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad, a priori. Ambos sospechosos fueron llevados a Los Arcos del Mar Menor, para una valoración más a fondo de las heridas, y puestos luego a disposición de la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Mano ensangrentada de uno de los implicados en la reyerta.

Mano ensangrentada de uno de los implicados en la reyerta. / L. O.

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