Golpean en la cabeza y hieren gravemente a una mujer de 77 años en el asalto a su vivienda de Alcantarilla para robar

Una mujer de 77 años de edad resultó herida grave en el asalto a su vivienda del municipio de Alcantarilla por parte de unos desconocidos, informan fuentes policiales. El escenario, una casa ubicada en el Camino del Pino. Sobre las ocho y media de la mañana saltaba la alerta, después de que, desde la central de alarmas diesen el aviso.

Al lugar se movilizaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, que hallaron a la víctima. Debido a su estado, solicitaron con urgencia la presencia de sanitarios en una ambulancia. Unos vecinos de la mujer, que estaba malherida y sangrando por la cabeza, aunque consciente, se quedaron con ella y la asistieron hasta la llegada de una unidad médica de emergencia (UME) del 061, que la trasladó al Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Según las primeras informaciones, unos desconocidos accedieron al domicilio, con intención de robar, y atacaron a la moradora. Del caso se ha hecho cargo la Policía Nacional, Cuerpo competente para asumir la investigación. La principal teoría: un robo con violencia por parte de unos individuos que posiblemente no esperaban que hubiese nadie en la casa que escogieron para asaltar.

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Desde la Policía Nacional confirmaron que la investigación está abierta. De momento, no se han practicado arrestos. El testimonio de la víctima, que sigue en el hospital, será clave a la hora de tratar de esclarecer qué pasó y de identificar, localizar y detener a los sujetos implicados en el brutal ataque.