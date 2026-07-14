El conductor borracho que arrolló y mató a un nonagenario en Lorca duplicaba la tasa de alcohol permitida y está libre con cargos

El conductor que arrolló con el coche y mató sin querer a un nonagenario en Lorca durante las celebraciones del pase de España a semifinales en el Mundial arrojó una tasa de 0,53 mg/l en aire espirado y está en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia de la Ciudad del Sol, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el viernes por la noche, al poco de terminar el partido, en el barrio de Santa Quiteria, cuando el conductor, un hombre nacido en 1990, perdió el control del volante del automóvil, impactó contra otros vehículos que estaban aparcados en la calle y acabó subiéndose en la acera, donde la víctima, un vecino de 91 años, estaba tomando el fresco.

Lo mató en el acto. Al escenario del atropello se movilizaron agentes de la Policía Local de Lorca, así como sanitarios en una unidad médica de emergencias (UME), que solo pudieron certificar el deceso del hombre.

El conductor permaneció en el lugar, fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Los agentes lo llevaron al Juzgado de Guardia, que decretó su puesta en libertad con cauterales. El hombre, de 36 años, está investigado por un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial y ha tenido que entregar el carné de conducir.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Lorca, Juan Miguel Bayonas, dijo el sábado a este diario que la Policía Local ya tenía montado un despliegue especial de seguridad a propósito del partido, por lo que "teníamos bastante plantilla en la calle", aunque la zona de Santa Quiteria está alejada del centro de la ciudad, donde se pusieron las pantallas gigantes para ver el encuentro.