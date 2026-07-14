El autor del crimen de Halloween de Murcia seguirá en prisión provisional hasta noviembre de 2027: la Audiencia ve riesgo de fuga

Pedro A. B., el condenado a 8 años de prisión por el crimen de Halloween, seguirá en la cárcel, al menos durante un año y medio más. La Audiencia Provincial de Murcia determina que siga encerrado, en régimen de prisión provisional, "hasta el límite de la mitad de la condena efectivamente impuesta en sentencia, con efectos hasta el día 1 de noviembre de 2027".

Según se lee en el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, "acogiendo los argumentos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular en la comparecencia que ha tenido lugar el pasado día 7, considero procede prorrogar la prisión provisional acordada hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia a los efectos de prevenir el riesgo de fuga".

Considera el tribunal que "la gravedad del delito resulta patente al haber recaído sentencia condenatoria en la instancia con arreglo al veredicto de culpabilidad emitido por los jurados, calificándose los hechos como constitutivos de un delito de homicidio consumado, ponderándose también la gravedad de la pena impuesta, fijada en la sentencia de instancia en la extensión de 8 años de prisión criterio que permiten inferir racionalmente un riesgo de fuga".

Al hilo, estima que el citado riesgo "no se mitiga suficientemente con las circunstancias alegadas por la defensa en el particular relativo a la carencia de antecedentes penales y a la carencia de recursos económicos y al tiempo que lleva en situación de prisión provisional dos años y nueve meses, circunstancias que no conjugan suficientemente el riesgo de fuga, si se considera que carece de arraigo familiar por hijos pues solo lo tiene respecto de padres y hermanos y a la vista de la extensión de la pena privativa de libertad impuesta por un total de 8 años de prisión".

Cabe recordar que este vecino lleva en la cárcel desde que fue detenido, horas después del crimen. Esto es, desde noviembre de 2023, cuando, en el transcurso de una pelea en el interior de un bar de Santa Cruz, clavó la navaja que llevaba encima en el corazón de un hombre al que no había visto nunca: Gaspar. Y acabó con su vida, en lo que el jurado popular consideró un homicidio, no un asesinato.

Sin embargo, la pena de 8 años podría verse incrementada. Y es que la madre y las hermanas de Gaspar, que cuentan con el abogado Manuel Martínez para defender sus intereses, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir que se anule la sentencia y se celebre un nuevo juicio, con otro tribunal popular. La vista para tal fin tuvo lugar el 25 de junio y, de momento, el órgano judicial no ha emitido resolución al respecto.