Alarma por un incendio en el hotel Arco de San Juan de Murcia

Hasta una veintena de bomberos han trabajado este lunes en la extinción un incendio declarado a las 13.11 horas en la cubierta del hotel Arco de San Juan, en la plaza Ceballos del céntrico barrio de San Juan de Murcia.

Según informan desde Bomberos de Murcia, el incendio se ha originado en una máquina de refrigeración durante las obras que se realizan en el histórico inmueble.

Los equipos de extinción despleagos, una veintena de efectivos y tres vehículos, se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague a construcciones próximas.

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El fuego se ha dado por extinguido una hora más tarde de su origen, a las 14.15 horas.