El Mundial y el verano alimentan el mercado de las falsificaciones en la Región de Murcia

Miles de artículos falsificados, especialmente bolsos, zapatillas y prendas de ropa, son intervenidos cada año por la Policía Local en distintos municipios de la Región, especialmente a manteros que se ponen en la vía pública, sin tener licencia para vender.

Se da la circunstancia de que las réplicas, que siempre repuntan con la llegada del periodo estival, están experimentando un ‘boom’, con el auge del estilo ‘blokecore’ (esto es, vestir con camisetas de fútbol), la celebración del Mundial y la diferencia de precio entre una camiseta original (que cuestan en torno a los 100 euros) y las réplicas (unos 20 euros de media). Así las cosas, si cada vez hay más demanda, hay, a la vez, más flujo de este tipo de comercio clandestino y, por tanto, más incautaciones.

Las localidades costeras son las favoritas de los manteros para hacer su agosto, literalmente. De ahí que sus agentes de la Policía Local refuercen los controles en las zonas donde han detectado que se ponen estos infractores a vender.

En el caso de Mazarrón, por ejemplo, «la Policía Local mantiene la vigilancia sobre cualquier actividad de venta ambulante ilegal o comercialización de productos falsificados», subrayan desde el equipo que dirige Ginés Campillo.

En verano «aumenta la actividad comercial en la vía pública y, con ella, también el riesgo de venta ambulante no autorizada y de productos falsificados, y se intensifican las labores de vigilancia y control», manifiestan.

Agentes de la Policía Local de Cartagena, en una actuación contra manteros. / Ayto. Cartagena

Dado que «este tipo de venta suele concentrarse en zonas con mayor afluencia de personas, especialmente durante la temporada estival, como paseos marítimos, mercadillos y otros espacios de gran tránsito, la Policía Local adapta sus dispositivos de vigilancia en función de las necesidades detectadas», manifiestan.

«Dependiendo de las circunstancias, los hechos pueden dar lugar a la intervención de la mercancía, denuncias por infracción administrativa o, cuando existan indicios de delito contra la propiedad industrial, a la puesta de los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial», prosiguen desde Mazarrón.

En Cartagena, por otra parte, durante 2025 la Policía Local intervino un total de 2.458 artículos relacionados con delitos contra la propiedad industrial, según las cifras que maneja el Consistorio. En lo que va de 2026, «a los 1.473 productos incautados inicialmente en los primeros meses hay que sumar las 2.154 prendas intervenidas en una operación realizada a finales de mayo, elevando la cifra provisional de este año a 3.627 artículos, precisan.

Esta última actuación «incluyó entre 200 y 300 prendas vinculadas directamente a delitos contra la propiedad intelectual e industrial, además de otros hallazgos de mercancía que los infractores abandonaron en la vía pública al verse sorprendidos por las patrullas», recalca el Ayuntamiento.

Cabo de Palos, el favorito

El sitio preferido de los manteros es el mercado de Cabo de Palos, «punto principal de venta y el de mayor reincidencia», según la Administración local. Aunque le ha salido competencia, pues «durante el presente año 2026 ha emergido con fuerza el Paseo del Muelle de Cabo de Palos».

La Policía custodia en sus instalaciones estos productos hasta que la Justicia decide qué hacer

«El resto de la actividad se dispersa, en menor medida, por zonas como el Paseo Marítimo de Mar de Cristal, los mercados semanales de Los Urrutias y Ribera de San Javier, la Barriada de San Cristóbal y calles comerciales como San Fernando o Juan Fernández», concretan desde el equipo que dirige Noelia Arroyo.

En cuanto a las sanciones a las que se enfrentan, depende: si se trata de una vulneración a la ordenanza de la venta ambulante, las propuestas de sanción económica oscilan entre los 750 euros para las infracciones leves y los 3.000 euros para las consideradas graves. Otra cosa sería si se detectase un fraude: sería un asunto penal.

En Águilas y en Lorca, residual

Hay municipios murcianos a los que apenas ha llegado este mercado negro, afirman desde su Ayuntamiento. Es el caso de Águilas. A la pregunta de cuántas prendas de ropa falsificada decomisó la Policía Local en el municipio en 2025 (y en lo que va de 2026) la respuesta fue: «Ninguna». Desde el Consistorio, no obstante, admiten que se ha detectado «un leve incremento» de las falsificaciones de ropa de fútbol con motivo del Mundial.

En el municipio aguileño no hay un punto fijo para los manteros y «los poquísimos vendedores que se pueden ver en momentos puntuales suelen ir moviéndose por terrazas y zonas de afluencia de gente», apunta la Administración.

Y no, no se incrementa en el municipio, con la llegada del verano, el trasiego de ventas de falsificaciones en la vía pública, puesto que «precisamente para evitar esto, y respondiendo a las denuncias de la Asociación de Comerciantes, hace unos años se decidió suprimir de la programación un mercadillo estival en el que si proliferaba la venta de falsificaciones», apostillan desde el Ayuntamiento.

En el caso de la Ciudad del Sol, desde su Consistorio informan de que en los últimos años la Policía Local no ha efectuado incautaciones de ropa falsificada: «No es una incidencia habitual». Este periódico también contactó con el Ayuntamiento deMurcia, donde no tenían recabada la información.

Al vertedero para no colapsar cuarteles

Una vez decomisadas, ¿qué se hace con estas prendas falsas? ¿Dónde se guarda la mercancía falsificada y qué se hace con ella en última instancia? En el caso del municipio de Mazarrón, tal y como explican desde su Ayuntamiento, «la mercancía intervenida queda depositada siguiendo los protocolos establecidos y bajo custodia hasta que la autoridad competente determina su destino, que habitualmente consiste en su destrucción o en la resolución que corresponda conforme al procedimiento administrativo o judicial».

Pero, ¿podrían llegar a colapsar las numerosas incautaciones de ropa falsa los almacenes policiales? Cuando la cantidad es pequeña, puede depositarse en los cuarteles de la Policía Local o de la Guardia Civil, donde causan un trastorno importante, si se trata de lugares pequeños. Hay municipios que no se caracterizan precisamente por la cantidad de espacio con el que cuentan estas dependencias policiales.

El destino de todos estos productos falsos es la destrucción total en el vertedero. / Ayto. Cartagena

En Cartagena, por ejemplo, «para evitar el colapso de las dependencias por el gran volumen de ropa incautada, se sigue un estricto protocolo de almacenamiento y eliminación», precisan desde el Consistorio. Toda la mercancía no perecedera se traslada inicialmente a los almacenes policiales, donde se guarda clasificada en cajas y debidamente etiquetada con su número de expediente.

El Ayuntamiento confirma que «en última instancia, el destino de todos estos productos es la destrucción total en el vertedero». Así, «si proceden de una infracción penal, se custodian a disposición judicial hasta que expira el plazo legal para que los perjudicados actúen y, tras la autorización del juzgado, se destruyen», explican.

Destacan que «para el resto de los productos decomisados administrativamente o hallados en la calle, pasados varios años se formaliza una diligencia y un camión de la empresa de Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. traslada la carga a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el Paraje de El Gorguel, donde es triturada y eliminada definitivamente».

A nivel nacional, muchos de los almacenes donde se han de guardar estas prendas falsas (a la espera de juicio) están al máximo de su capacidad. A este respecto, en la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) insisten en que las falsificaciones son un delito público.

Por tanto, a su juicio, debería ser la administración pública la que se haga cargo del transporte, almacenaje y destrucción de las mercancías, pendiente de que se puedan repercutir los costes contra el infractor. Una vez que las autoridades autorizan la destrucción, se procede a la eliminación, que puede ser por trituración, compactación o incineración.