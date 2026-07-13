Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe incendiosCalificaciones opositoresCalor MurciaIncendio hotel San Juan MurciaLa La Love You La MangaEscorpiones Cartagena
instagramlinkedin

Investigación abierta

Muere una mujer de 60 años en un incendio en Barcelona

El fuego ha afectado al cuarto piso del inmueble situado en el número 102 de Comte Borrell

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Una mujer de 60 años ha muerto este lunes en un incendio que ha tenido lugar en una vivienda del Eixample de Barcelona. Los bomberos han recibido un aviso por fuego poco después de las 4 de la madrugada y han desplazado 13 dotaciones al lugar, un edificio situado en el número 102 de la calle del Comte Borrell.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, se desconocen las causar del incendio, que se están investigando. El fuego se ha originado en uno de los pisos de la cuarta planta del inmueble.

Cinco heridos menos graves

Efectivos sanitarios y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a la víctima al llegar al lugar del incendio, pero no han logrado reanimarla. Cinco personas en estado menos grave han sido trasladadas a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido también agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos. Estos últimos han asumido la investigación con la que se intentara determinar las causas del incendio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
  2. El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
  3. Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
  4. Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
  5. Sergio Peris-Mencheta: 'La dirección teatral no me da de comer, pero necesito contar historias
  6. Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria
  7. Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
  8. Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Adri Rivera renueva con ElPozo Murcia hasta 2030

Adri Rivera renueva con ElPozo Murcia hasta 2030

Un nuevo episodio de polvo sahariano dejará temperaturas por encima de los 40 grados durante toda la semana en la Región de Murcia

Un nuevo episodio de polvo sahariano dejará temperaturas por encima de los 40 grados durante toda la semana en la Región de Murcia

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6' con Homer a los mandos de un sofá armado

Los Simpson ya tenían su propio 'GTA 6' con Homer a los mandos de un sofá armado
Tracking Pixel Contents