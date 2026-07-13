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Drogas

Detenida una pareja en Calasparra por transportar una gran cantidad de cocaína en el coche en el que viajaban dos menores

Los agentes de la Guardia Civil sorprendieron a un hombre y una mujer con droga en un control de vehículos rutinario

Droga intervenida

Droga intervenida / GUARDIA CIVIL

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La Opinión

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer tras sorprenderlos en un control de vehículos en Calasparra con una gran cantidad de cocaína presuntamente destinada a su distribución en la comarca del Noroeste, según ha informado la Benemérita.

En concreto, el dispositivo de seguridad ciudadana se ubicó de forma estratégica en una zona de fincas que los conductores suelen utilizar como ruta alternativa para eludir la presencia policial en los accesos al casco urbano.

Durante la inspección de un turismo familiar en el que también viajaban dos menores de edad, uno de los agentes observó que el copiloto intentó ocultar de forma rápida varios objetos en sus bolsillos antes de iniciarse el registro.

La intervención policial permitió interceptar una pieza compacta de cocaína dispuesta para su posterior fraccionamiento --equivalente a unas 500 dosis en el mercado ilícito--, junto con otro envoltorio de menor tamaño que contiene marihuana.

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El instituto armado arrestó a la pareja como presunta autora de un delito contra la salud pública y mantiene abierta una investigación para determinar el origen de la droga, por lo que no se descartan nuevos arrestos.

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