Accidente
Rescatan a un ciclista con una fractura de tobillo en Las Navetas
El hombre de 45 años fue rescatado en una camilla y trasladado al Hospital Reina Sofía
Un ciclista que sufrió una fractura de tobillo fue rescatado de la Finca de la Naveta que se encuentra entre el Relojero y la Cresta del Gallo, en Murcia. Según el 112, la persona se dañó el tobillo tras sufrir una "fortuita caída" en el sendero del ascensor -a cien metros de la carretera principal-.
Si bien la herida no era de gravedad, la orografía de la zona hizo que el despliegue realizado por los distintos servicios de emergencias de la Región de Murcia fuera notable. El hombre de 45 años herido fue rescatado en camilla y, posteriormente, llevado en ambulancia al Hospital Reina Sofía. Asimismo, aclaran que antes de ser trasladado fue atendido por los sanitarios que se acercaron.
Desde el 112 indican que el principal reto en este rescate fue conseguir la ubicación exacta del ciclista. De esto se encargaron los agentes medioambientales. Cuando consiguieron el punto exacto del suceso, informaron a los policías y a los bomberos.
Estos últimos movilizaron un total de once efectivos y dos vehículos para el traslado del hombre afectado. Hasta el lugar se movieron, además, agentes de la Policía Local de Murcia. Al respecto de los sanitarios, estuvieron presente dos ambulancias.
Estos hechos tuvieron lugar esta mañana. Concretamente, sobre las diez horas, unos minutos después de que el 112, tal y como indicaron en sus canales oficiales, recibiera las primeras llamadas que alertaban de la situación del ciclista.
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