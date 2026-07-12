El joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia sufrió una muerte violenta: "Asfixia por sumersión"

Asfixia por sumersión accidental. Muerte violenta. Es lo que el informe forense indica sobre Soufian, el joven de 20 años cuyo cadáver fue encontrado en el Segura, a su paso por El Raal, en Murcia, en 2025, informan fuentes cercanas al caso.

Aunque el fallecimiento del chico está datado en septiembre del año pasado, sus restos mortales estuvieron nueve meses en una cámara frigorífica de la morgue hasta que se los dieron a su familia. Los allegados del muchacho, que vivía con su madre en El Raal cuando se le perdió la pista, aún no entienden por qué pasó algo así.

Quieren obtener respuestas y, como ya publicó este diario en junio, exigen a la Policía Judicial de la Guardia Civil que se lleve a cabo una investigación en profundidad para esclarecer qué ocurrió para que el joven acabase en el agua.

Para arrojar luz sobre este extremo, la autopsia. Los investigadores ya tienen en su poder el informe que se redactó en el Instituto de Medicina Legal de Murcia tras el examen que se practicó el cadáver. Conclusión: la de Soufian no fue una muerte natural, fue una muerte violenta.

Homicidio, suicidio o accidente

Cuando se determina que alguien ha fallecido por causas no naturales, se ha de estipular si se trata de una conducta suicida, de un deceso accidental o de un homicidio. En este caso, la asfixia mecánica por sumersión (la insuficiencia respiratoria causada por la entrada de líquido a las vías respiratorias) se produjo, según las averiguaciones de los forenses, por accidente. No porque atacase al chico, cuyo cuerpo no presentaba más signos de violencia.

Asimismo, los profesionales de la Benemérita también tienen en su poder las conclusiones del análisis toxicológico que se realizó al cadáver del joven, análisis que reveló la presencia de trazas de cannabis en el organismo. En concreto, de metabolitos, que son los compuestos que se generan cuando el cuerpo descompone los cannabinoides.

Con este panorama, los investigadores no descartan que Soufian, quizás afectado por el consumo de la sustancia, cayese al agua accidentalmente y, una vez en el Segura, no lograse salir por sus medios, dando lugar al fatal desenlace.

Más muertes en el mismo río

Varias personas han perecido ahogadas en los último meses en el Segura a su paso por la Región. En febrero del presente año 2026, un sexagenario perdió la vida en Molina de Segura al resbalar y caer al agua mientras miraba la crecida del río. En marzo, el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto en el margen derecho del río, a la altura del Puente de Hierro, en la ciudad de Murcia.

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La familia de Soufian, no obstante, quiere que se llegue al fondo de la cuestión. «Exijo una investigación inmediata sobre la muerte de mi hijo a la mayor brevedad posible», dijo a este periódico Mehdi Housni, el padre, el mes pasado. «Solicito una reparación civil e insto a las autoridades a que realicen una investigación exhaustiva», añadió al respecto.