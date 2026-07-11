Una mujer secuestrada por su novio en su casa de La Unión escapa tras sufrir una brutal paliza y ser amenazada con un cuchillo: "Le arrancó hasta mechones de pelo"

Un vecino de La Unión ha sido detenido después de que su pareja, con la que convivía desde hace un lustro, escapase, malherida, de su domicilio en común y denunciase haber sido víctima de una brutal paliza y de detención ilegal por parte de este sujeto, informaron fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, sobre las nueve de la mañana, cuando una mujer, llorosa y descalza, se presentó en dependencias de la Policía Local del citado municipio. Lo hizo para pedir ayuda, puesto que, según relató a los agentes allí presentes, llevaba días secuestrada en el que había sido su hogar por parte del que había sido su novio.

A patadas y puñetazos en el dormitorio

Los policías, al ver que la afectada, de 38 años de edad, presentaba evidentes signos de haber sido víctima de un episodio violento, procedieron a trasladarla a Urgencias, pues la prioridad era que recibiese asistencia sanitaria.

La mujer relató que compartía casa con este hombre en el casco urbano unionense, junto a la Iglesia del Rosario, y que lo que pasó fue que se desató una discusión entre ambos por celos, después de que él le cogiese el móvil y leyese mensajes que la víctima mantenía con compañeros de trabajo. Entonces, continuó la perjudicada, el sujeto agarró un cuchillo de gran tamaño y, con él en la mano, la amenazó y la encerró en el dormitorio, donde la emprendió a patadas y puñetazos contra ella.

La agresión fue tan salvaje que, según la mujer, el hombre llegó a arrancarle mechones de pelo, algo que pudieron corroborar los sanitarios que la asistieron. También presentaba una lesión en un ojo, tras recibir un golpe, presuntamente a manos de este varón.

La afectada detalló que vio su oportunidad de escaparse cuando su captor se metió en la ducha: entonces salió con lo puesto, incluso sin zapatos, y recorrió corriendo los apenas 200 metros que separan su casa del cuartel de la Policía Local de La Unión, al que llegó «temblando», indicaron fuentes próximas a la investigación.

El caso fue puesto en conocimiento del Equipo de Violencia de Género de Cartagena, la unidad de la Guardia Civil encargada de la protección y seguimiento integral de las víctimas de esta lacra en la Comarca. Dado que el sospechoso estaba plenamente identificado, así como el domicilio en el que encontrarlo, la Benemérita se ocupó de su detención.

Se da la circunstancia de que la víctima (de origen marroquí, al igual que el arrestado) es una mujer especialmente vulnerable, trabajadora en el campo y sin recursos económicos, que refirió sentir «mucho miedo» tras lo sucedido.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.