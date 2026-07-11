En Sant Josep
Muere ahogado tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
Los servicios de emergencia y los primeros presentes intentaron reanimar al hombre, de 60 años, sin éxito
Nuria García Macias
Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir un ahogamiento en la piscina en un hotel de Cala Tarida, en el municipio ibicenco de Sant Josep, según ha informado el servicio de emergencias 061.
El aviso ha entrado a las 11.29 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada que alertaba de que un cliente había quedado inconsciente en la piscina después de lanzarse por un tobogán. Hasta el lugar se han desplazado una UVI móvil, un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), una unidad de Soporte Vital Básico, efectivos de la Policía y un vehículo de logística.
Las primeras personas presentes en la zona han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los equipos sanitarios, que también han utilizado un desfibrilador e intentado estabilizar al paciente.
Pese a todos los esfuerzos de los profesionales sanitarios, el hombre no ha podido superar el episodio y los facultativos han confirmado su fallecimiento en el lugar.
Fuente: Diario de Ibiza
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
- El laboratorio halla ADN del cirujano detenido por violar a una paciente en Murcia en la faja interna de su víctima
- Cortada la autovía A-7 que conecta Almería con la Región de Murcia por el incendio en Los Gallardos: este es el desvío alternativo
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- Alarma por un velero a la deriva con siete menores a bordo en aguas del Mar Menor
- El nuevo templo de la carne en Murcia abrirá en un local mítico con cortes elegidos por Paco Rosa
- El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores