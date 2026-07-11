El fuego devora la Sierra de las Moreras de Mazarrón: la orografía del terreno complica las labores de extinción

Un aparatoso incendio se desató este sábado por la tarde en la Sierra de Las Moreras, entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, en el término municipal de Mazarrón, y obligó a desalojar a vecinos de la zona, por precaución, informó Emergencias, que detalló que los servicios de emergencia adscritos al Plan Infomur se movilizaron al lugar, para tratar de sofocar las llamas.

Más de una veintena de llamadas alertaron al 112 del incendio, "cuyo frente inicial se estima en unos 300 metros", precisa el Centro de Coordinación de Emergencias, que apunta que "debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso para los medios terrestres, se movilizó un importante dispositivo de extinción con medios terrestres y aéreos".

"Como medida preventiva, la Policía Local de Mazarrón está informando a los vecinos de las viviendas habitadas próximas al incendio ante una posible evacuación, en función de la evolución del fuego", indicó el 112. Al poco, fuentes policiales apuntaron que, por precaución, se procedió al desalojo de estas personas. Toda precaución es poca, más aún tras el impacto del incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que segó la vida de 12 personas. La superficie afectada, en ese caso, se eleva a 6.600 hectáreas.

Volviendo a Mazarrón, al lugar se movilizaron, además de policías locales y guardias civiles, agentes medioambientales, brigadas forestales, efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región, tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y el helicóptero de Coordinación Acovi (Aeronave de Coordinación y Vigilancia, un vehículo del ⁠Plan Infomur encargado de la prevención, vigilancia y dirección de operaciones de emergencia en la Región.

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Uno de los helicópteros movilizados por el incendio de Mazarrón. / L. O.

(Noticia en desarrollo)