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Un incendio de matorral en un solar de Cehegín amenaza con extenderse a las viviendas más cercanas

Vecinos se alarmaron al ver la columna de humo y llamaron a la Policía y a los Bomberos, que se movilizaron al lugar, la calle Virgen del Pilar

Bomberos trabajan en el lugar del incendio de Cehegín.

Bomberos trabajan en el lugar del incendio de Cehegín. / L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

Bomberos del Consorcio se movilizaron este sábado por la tarde al municipio de Cehegín, tras recibir el aviso de que un incendio de matorral originado en un solar amenazaba con extenderse a las viviendas más cercanas, informan fuentes cercanas al caso.

Ocurría sobre las cinco menos diez de la tarde. El fuego se generó en un descampado ubicado detrás de un supermercado. Vecinos se alarmaron al ver la columna de humo y llaman a la Policía y a los Bomberos, que se movilizan al lugar, la calle Virgen del Pilar del citado municipio. Al lugar se desplazaron, además de los agentes municipales y los profesionales antiincendios, efectivos de Protección Civil y un agente medioambiental.

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Aunque más de una decena de llamadas alertaron del incendio, el mismo estaba muy localizado y los Bomberos del Consorcio de Extinción lo frenaron pronto.

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