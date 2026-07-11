Violencia Sexual
Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona
El Ayuntamiento ha condenado de forma unánime los hechos y ha reiterado su apoyo a la víctima, mientras la Policía investiga otras denuncias registradas durante las fiestas
EFE
Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer esta pasada noche en Pamplona, cuyo Ayuntamiento ha condenado los hechos de forma unánime a través de la Junta de Portavoces.
Según ha informado el consistorio, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.
En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.
El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.
La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de esta mañana la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.
- El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
- En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
- El laboratorio halla ADN del cirujano detenido por violar a una paciente en Murcia en la faja interna de su víctima
- Cortada la autovía A-7 que conecta Almería con la Región de Murcia por el incendio en Los Gallardos: este es el desvío alternativo
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- Alarma por un velero a la deriva con siete menores a bordo en aguas del Mar Menor
- Tras la ola de calor, llega una ola de polvo sahariano a la Región a partir de este sábado
- El nuevo templo de la carne en Murcia abrirá en un local mítico con cortes elegidos por Paco Rosa