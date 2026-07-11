Emergencias
Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
Una columna de humo visible a larga distancia alarmó a los conductores que pasaban por la A-30
La alarma se desató sobre las tres de la tarde, en el denominado Carril Carriles. Numerosos testigos (muchos, conductores que pasaban por la A-30) dieron la voz de alarma: estaban viendo una columna de humo que les hacía intuir había algo ardiendo, cerca de la cárcel de Sangonera. La ayuda se puso en marcha.
Tal y como informó un portavoz de los Bomberos de Murcia, al lugar se desplazaron cuatro vehículos de este Cuerpo antiincendios, con un total de 13 efectivos, que sofocaron las llamas y evitaron que se propagasen a una zona en la que pudiese haber daños personales.
También se desplazó una brigada forestal, aunque el fuego se produjo en un huerto abandonado de limoneros y no llegó a extenderse al monte. El suceso llegó a generar alarma, debido, en principio, a la proximidad de alguna vivienda diseminada, incluso de la penitenciaría, aunque no fue preciso desalojar a nadie.
Bomberos de Murcia, por otro lado, se movilizaron, también este sábado por la tarde, a la población de Rincón de Beniscornia, tras recibir el aviso de que se había reactivado un incendio que se daba por extinguido. Los profesionales acudieron a refrescar la zona.
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