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Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos

Una columna de humo visible a larga distancia alarmó a los conductores que pasaban por la A-30

Un bombero de Murcia, durante un incendio de matorral (FOTO DE ARCHIVO).

Un bombero de Murcia, durante un incendio de matorral (FOTO DE ARCHIVO). / Bomberos

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Ana Lucas

Ana Lucas

La alarma se desató sobre las tres de la tarde, en el denominado Carril Carriles. Numerosos testigos (muchos, conductores que pasaban por la A-30) dieron la voz de alarma: estaban viendo una columna de humo que les hacía intuir había algo ardiendo, cerca de la cárcel de Sangonera. La ayuda se puso en marcha.

Tal y como informó un portavoz de los Bomberos de Murcia, al lugar se desplazaron cuatro vehículos de este Cuerpo antiincendios, con un total de 13 efectivos, que sofocaron las llamas y evitaron que se propagasen a una zona en la que pudiese haber daños personales.

También se desplazó una brigada forestal, aunque el fuego se produjo en un huerto abandonado de limoneros y no llegó a extenderse al monte. El suceso llegó a generar alarma, debido, en principio, a la proximidad de alguna vivienda diseminada, incluso de la penitenciaría, aunque no fue preciso desalojar a nadie.

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Bomberos de Murcia, por otro lado, se movilizaron, también este sábado por la tarde, a la población de Rincón de Beniscornia, tras recibir el aviso de que se había reactivado un incendio que se daba por extinguido. Los profesionales acudieron a refrescar la zona.

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