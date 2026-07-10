Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un maltratador ha sido detenido por, presuntamente, raptar a su ex en un coche y encerrarla contra su voluntad en su domicilio en La Unión, informan fuentes policiales. Cuando la víctima pudo huir, corrió a refugiarse a casa de sus familiares, desde donde alertó de lo que le había pasado y pidió ayuda.

Al lugar se movilizaron dos patrullas de la Policía Local de La Unión, cuyos agentes, al llegar, escucharon el relato de la mujer: su ex, el cual tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella, había violado el alejamiento para agredirla. De hecho, le había pegado y había amenazado a ella y a su familia, apuntan fuentes policiales.

El delito no quedó ahí, este sujeto, tal y como explicó la mujer, la abordó por la calle y la metió contra su voluntad en un vehículo en el cual condujo hasta su propia casa (la de ella, vivienda que previamente el maltratador había allanado) y, una vez en el domicilio, había procedido a encerrarla. Ella finalmente logró escapar y recurrió a sus parientes, que llamaron a la Policía.

"Policía Local, abra la puerta"

Dado que el sospechoso estaba perfectamente identificado (y, además, se sabía de su paradero, los agentes se desplazaron a la casa en cuestión. «Policía Local, abra la puerta», instaron al sujeto. Pero no abrió. Así las cosas, los municipales procedieron a acceder por sus medios al interior del domicilio, donde arrestaron a este hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, como autor de «cinco delitos flagrantes», indican desde el Cuerpo. Se trata de un delincuente de «especial peligrosidad», recalcan.

El varón fue puesto a disposición de la Guardia Civil, dado que suyas son las competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana. La Policía Local de La Unión aprovechó el anuncio del suceso para loar el «gran trabajo de los agentes» que intervinieron en el episodio, los cuales hicieron gala de «rapidez, decisión y efectividad».