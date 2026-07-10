Intoxicada una mujer de 58 años al incendiarse un sofá en su piso en El Palmar por una vela

Una vecina de 58 años años resultó intoxicada por humo de madrugada al incendiarse un sofá en su piso en El Palmar, en Murcia, confirman fuentes de los Bomberos. Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de la mañana, en un segundo piso de la calle San Roque, en la citada pedanía murciana.

Al lugar se movilizó el tren de salida completo de los Bomberos de Murcia, pero, cuando iban de camino, se anuló el servicio, al comunicar la moradora de la casa que uno de sus vecinos había logrado apagar por sus propios medios (y con la ayuda de un extintor) las llamas del mueble.

No obstante, los profesionales antiincendios llegaron al destino y procedieron a ventilar la estancia y confirmar que todo estaba en orden y que fue un susto. "Un pequeño conato sin trascendencia", apuntaron desde el Cuerpo.

Asimismo, se desplazó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron a una mujer, de 58 años de edad, que había tragado humo, y la acabaron trasladando, por prevención, al Reina Sofía de Murcia, para ser sometida a un examen médico más en profundidad que descartase complicaciones tras lo sucedido. La afectada se encontraba consciente y su estado, en principio, fue tipificado como leve.

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Agentes tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional se personaron en la calle en cuestión. En cuanto a las causas del suceso, la mujer dijo que el fuego en el sofá lo había causado una vela que dejó encendida. Podría haber sido una tragedia, pero se quedó en un susto.