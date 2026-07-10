Controlan un incendio en Moratalla que deja calcinadas más de 5 hectáreas

Un incendio forestal en el paraje de Altarejo, en Moratalla, se ha saldado con 5 hectáreas quemadas. Servicios de extinción de incendios siguen trabajando en un incendio forestal que actualmente ya se encuentra controlado. Se ubica en las proximidades del camino que conecta con el cortijo de Ulea.

En el lugar, dos helicópteros y brigadas forestales de la zona, Agentes Mediambientales, policía local de Moratalla y Guardia Civil.