Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosGraduación Leonor San JavierCabo de PalosMar MenorTiempo en MurciaDónde ver el España-Bélgica
instagramlinkedin

Sucesos

Controlan un incendio en Moratalla que deja calcinadas más de 5 hectáreas

Los medios de extinción siguen trabajando a pesar de que haya se encuentra controlado

Incendio en Moratalla.

Incendio en Moratalla. / Enrique Soler

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Ayala

Enrique Soler

Un incendio forestal en el paraje de Altarejo, en Moratalla, se ha saldado con 5 hectáreas quemadas. Servicios de extinción de incendios siguen trabajando en un incendio forestal que actualmente ya se encuentra controlado. Se ubica en las proximidades del camino que conecta con el cortijo de Ulea.

En el lugar, dos helicópteros y brigadas forestales de la zona, Agentes Mediambientales, policía local de Moratalla y Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  2. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  3. El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores
  4. Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque
  5. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  6. Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
  7. El comercio local de la Región de Murcia bendice la llegada de la 'tasa Shein': 'Las plataformas chinas nos estaban comiendo
  8. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

Controlan un incendio en Moratalla que deja calcinadas más de 5 hectáreas

Controlan un incendio en Moratalla que deja calcinadas más de 5 hectáreas

La Regata Camino de la Cruz Punta Este se prepara para celebrar su décimo cumpleaños

La Regata Camino de la Cruz Punta Este se prepara para celebrar su décimo cumpleaños

Susto para el líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

Susto para el líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3

La Región de Murcia se opone al nuevo modelo sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno

La Región de Murcia se opone al nuevo modelo sistema de financiación autonómica que plantea el Gobierno

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

El alcalde de Berlín renuncia a la reelección por irse a jugar al tenis en pleno apagón en la ciudad

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un maltratador rapta a su ex en un coche y la encierra en su casa de La Unión

Un accidente de coche en 2020 provocó un conato de incendio en el parque regional de El Valle-Carrascoy

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 7ª etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents