Alarma por un velero a la deriva con siete menores a bordo en aguas del Mar Menor

Nueve personas a bordo en un velero a la deriva en aguas del Mar Menor. Es el escenario que se encontraba, hace unos días, la Guardia Civil, que movilizó a su patrullera para proceder al "remolcado de la embarcación y traslado de su tripulación hasta su puerto base", informó este viernes el Cuerpo en una nota de prensa.

Según detalló la Benemérita, "la patrullera del Servicio Marítimo se encontraba navegando en el Mar Menor, prestando un servicio preventivo de vigilancia marítima", cuando "avistaron la silueta de una embarcación, un velero, que navegaba con rumbo errático, a velocidad muy baja y sin luces de navegación a pesar de estar ya bien entrada la noche y con escasa visibilidad".

Entonces, continúa el Cuerpo, "los guardias civiles de la patrullera se aproximaron hasta el velero para verificar su situación y comprobaron que la tripulación a bordo mostraba síntomas de elevado nerviosismo". Tenían sus razones: fallaban las baterías.

La tripulación del velero, compuesta por dos adultos y siete menores de edad, "informó a los especialistas del Servicio Marítimo de que se habían quedado sin potencia en las baterías de la embarcación, por lo que no podían arrancar el motor, encender las luces de navegación ni utilizar equipos de comunicación", destaca la Benemérita. Estaban 'varados' en el mar.

Ante este panorama. "la tripulación de la patrullera de la Guardia Civil no dudó en auxiliar a la embarcación y sus ocupantes, por lo que inició las tareas de remolcado del velero hasta su puerto base". Afortunadamente, el suceso tuvo un final feliz.

Alertan desde la Guardia Civil de que "es común que en periodo estival se den este tipo de situaciones". Por ello, el Servicio Marítimo recomienda revisar los niveles de batería antes de hacerse a la mar, así como tener en cuenta el consumo de las mismas cuando no se está navegando, bien sea por las luces de cubierta o por aparatos periféricos que se conectan al barco, como cocinas eléctricas, entre otros.