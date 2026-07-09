Internan dos años y medio a un adolescente por violar tres veces a una menor en un parque de Mazarrón: "La víctima no recibió ayuda de nadie"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de Menores que condenaba a un joven (ahora mayor de edad, de 17 años en el momento de los hechos) por violar en tres ocasiones a una chica de 15 a la que llevó a un parque de Puerto de Mazarrón.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, la víctima (de veraneo en casa de su abuela) y el agresor se conocieron en agosto, en una zona en la que se hacían ‘botellones’, «entablando conversación e intercambiando sus perfiles de Instagram».

«En un momento dado, se besaron y ella accedió a marcharse con él por la arena de la playa hacia la zona del paseo marítimo, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas por ambas partes», precisa el documento judicial.

Sin embargo, posteriormente el sujeto «la llevó a un parque situado cerca de su casa, haciéndole por el camino tocamientos por debajo del vestido, que ella con la mano rechazaba» y, una vez en el jardín en cuestión, la violó hasta en tres ocasiones en un banco.

Gritos de dolor

Empleó la fuerza física para inmovilizarla. Ella le dijo que no quería e intentó zafarse, sin éxito, y profería gritos de dolor, remarca la resolución, que pone el acento en que la afectada no recibió ayuda de nadie, pese a estos chillidos. Como consecuencia del episodio de violencia sexual sufrido, la perjudicada tuvo que ir a terapia y tomó ansiolíticos y antidepresivos. La joven denunció el asunto y el mismo se judicializó.

Estos hechos ocurrieron en 2021. El Juzgado de Menores condenó al individuo a dos años y seis meses de internamiento en régimen cerrado y, cuando salga, a un año más de libertad vigilada, durante el cual ha de asistir a un programa formativo de educación sexual. Sus padres, como responsables subsidiarios, han de abonar a la víctima una indemnización de 22.000 euros por daños morales.

La defensa del agresor sexual recurrió. La Audiencia, al desestimar su recurso, precisa que «es de suma relevancia incriminatoria y, a su vez, significativo de la fiabilidad de su testimonio en la narración esencial de los hechos que le sucedieron en el parque que reconociera en el acto del juicio, sin problema alguno, aquella primera relación sexual, completa, libre y consentida, con el acusado».

En opinión del tribunal, «quien es capaz de reconocer una relación sexual inicial plenamente consentida por su parte no tiene razón alguna para decir que la segunda relación que tuvo esa misma noche, tiempo después, fue forzada y contra su voluntad. Es decir, es capaz de distinguir perfectamente la diferente naturaleza de una y otra relación sexual: esta circunstancia también refuerza su testimonio incriminatorio contra el acusado».

"Falta educación sexual"

En este sentido, la Sala hace hincapié en que «aceptar libremente una relación sexual con otra persona no implica nunca que esa persona acepte también automáticamente la que puede llegar en otro momento posterior».

«Desde esta perspectiva, es evidente, a nuestro juicio, que falta todavía en nuestro país mucha educación sexual que explique, fundamente y aclare sustancialmente la diferencia tan enorme que hay entre una y otra situación que son tan distintas entre sí y que, según su propia naturaleza, puede ser placentera la primera o terrible la segunda», prosigue la Audiencia, que insiste en que «a los poderes públicos, a todos, les queda todavía por delante mucho trabajo al respecto y, especialmente, teniendo en cuenta la jurisdicción especial de menores en que nos encontramos, respecto a los jóvenes».

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Cuando el agresor sexual, la víctima volvió a buscar a sus amigos. Llegó «llorando, como ansiosa, agobiada, llena de moratones», relató luego una de sus amigas, cuando declaró como testigo. Otro de los amigos contó que, tras dar con la joven, a la que andaban buscando, «no parecía ella, parecía transpuesta, negándose a decirles en un principio los que le había pasado, aunque después explicó que la habían violado». Pudo reconocer a su agresor, denunció el asunto y, un lustro después, la Audiencia Provincial de Murcia la respalda. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.