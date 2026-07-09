Detenido uno de los sospechosos de matar a tiros al portero de un burdel de Lorca en marzo de 2025: se busca a seis pistoleros más

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el marco de la investigación abierta para esclarecer el homicidio del portero de un burdel, en la pedanía lorquina de Purias, cometido en la madrugada del 9 de marzo de 2025. El prostíbulo, el 'Cuéntame', aunque todo el mundo lo conoce como 'Bar Verde', que era su nombre anterior.

Según informaron a EFE desde el Instituto Armado, las diligencias fueron desde un principio declaradas secretas por la autoridad judicial, por lo que no se han facilitado más detalles sobre el arresto ni sobre la evolución de unas pesquisas que continúan abiertas.

El crimen se produjo hace un año y cuatro meses, cuando varios encapuchados irrumpieron en el establecimiento durante un robo. Emergencias detallaba que "a las 03.49 horas, una llamada al 112 informaba sobre el suceso, en el que al parecer siete personas habían entrado a un local con la intención de robar y habían herido de gravedad a un varón de 35 años".

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, "que solicitaron asistencia sanitaria urgente para una persona inconsciente y herida por un arma de fuego. Los sanitarios del 061 solo pudieron confirmar el fallecimiento", indicaron desde Emergencias en su web. La víctima, Kane, un ciudadano senegalés que trabajaba como portero del local, recibió varios disparos y falleció pese a los intentos de reanimación practicados por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

Lo pillaron por el arma

Desde entonces, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil mantenía una investigación para esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables. De momento, parece ser que tienen a uno.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el arrestado está siendo investigado por su presunta relación con el homicidio. Al parecer, la Benemérita estrechó el cerco sobre el sospechoso gracias a balística, puesto que el arma de fuego que el sujeto empleó en un vuelco de droga sería la misma que se usó en este crimen. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, para dar con los seis que faltan.

Noticias relacionadas

Lograron un botín

Los investigadores creen que los asaltantes conocían el lugar y registraron las habitaciones de las trabajadoras sexuales, pues sabían que habría dinero en efectivo procedente de los servicios que en el recinto se llevaban a cabo. De hecho, los delincuentes se hicieron con un botín. En el momento de los hechos había en el prostíbulo varias mujeres, que cuentan con sus habitaciones en el complejo, y las cuales no sufrieron lesiones. Su testimonio fue crucial para los investigadores.