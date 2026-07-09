Detenido un hombre de 57 años por masturbarse delante de menores en la piscina Murcia Parque

Un individuo de 57 años de edad ha sido detenido en Murcia por masturbarse delante de menores en una piscina pública de la capital de la Región, en concreto en Murcia Parque, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la tarde del último domingo de junio, cuando el 092 recibió una llamada para alertar de que se precisaba de presencia policial urgente en la piscina pública cercana al Malecón. La razón: el vigilante de seguridad de la instalación tenía retenido a un sujeto que fue sorprendido en el interior del recinto, tocándose sus partes. Cuando lo hizo, había delante tanto adultos como menores de edad.

Al lugar se movilizó una patrulla del cuerpo municipal de seguridad, que, tras escuchar las manifestaciones de los testigos y del vigilante, procedieron al arresto del hombre por un delito de exhibicionismo en presencia de menores. El sospechoso tuvo que ser protegido por la Policía cuando se lo llevaron porque otros usuarios del recinto, muy enfadados, trataron de agredirle.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que no es la primera vez que se intercepta a este hombre en una conducta similar. Cabe recordar que, al exhibirse ante menores, el sujeto está, presuntamente, cometiendo un delito de exhibicionismo y provocación sexual, y según el Código Penal, se expone a ser condenado a penas de prisión de entre seis y 12 meses o a una multa de entre uno y dos años.

Le caería la misma sentencia si tuviera la misma actitud ante "personas con discapacidad necesitadas de especial protección". Respecto a las mayores de edad, si no hay denuncia de por medio, el caso no tiene recorrido legal.