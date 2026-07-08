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Rescatan a una bañista de 80 años inconsciente en el mar en una playa de Cartagena

Los servicios de emergencia han conseguido remontar la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba y trasladarla al hospital

Playa Punta Brava.

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Alba Marqués

Alba Marqués

Una mujer de 80 años ha sido rescatada del agua, inconsciente, a primera hora de esta tarde, en la playa de Punta Brava, en Los Urrutias (Cartagena).

Los servicios de emergencia han conseguido remontar la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba y trasladarla al hospital.

El 1-1-2 recibía, a las 13:35 horas, una llamada informando de que dos socorristas de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se habían lanzado al agua para atender a una persona que se encontraba inconsciente y a la que intentaban rescatar otros usuarios de la playa.

Al lugar acudió también una Vehículo de Intervención Rápida con sanitarios de Protección Civil, que comprobó que la accidentada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que intentaron su reanimación, lo cual lograron, hasta que llegó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

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Finalmente, la accidentada fue estabilizada y trasladada al hospital.

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