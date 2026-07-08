Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, murió electrocutado este miércoles por la mañana en una empresa de Cabezo de Torres, en Murcia, indican fuentes cercanas al caso.

El escenario, una compañía especializada en la producción de pimentón y otras especias. El hallazgo se produjo porque un electricista que fue a arreglar la avería de la torreta eléctrica (dado que se había ido la luz) encontró al hombre ahí encaramado, a unos 8 metros de altura. Y dio la voz de alarma.

Desde la propia empresa altertaron del descubrierto. A las 11.21 entró el aviso a los Bomberos de Murcia al lugar se movilizaron cuatro camiones, con un total de 14 personas, indicó un portavoz del Cuerpo. La finalidad, bajarlo de la torreta.

Se da la circunstancia de que el difunto no era trabajador de la empresa ni llevaba ropa de trabajo. Desde la firma aseguraron que ninguno de los presentes lo conocía, por lo que será tarea de los Cuerpos de Seguridad averiguar qué hacía ahí arriba esa persona.