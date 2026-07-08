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Robo

Un ladrón golpea a un comerciante de Vistabella que trató de detener su huida

El trabajador del establecimiento sufrió lesiones durante la agresión

Dos agentes de la Policía Local de Murcia

Dos agentes de la Policía Local de Murcia / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

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EFE

Agentes de la Policía Local de Murcia han detenido en el barrio de Vistabella al presunto autor de un robo con violencia después de que agrediera al propietario de un comercio cuando este trató de impedir su huida.

La detención fue practicada por agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), que arrestaron al sospechoso tras la agresión al comerciante, quien sufrió lesiones durante el incidente.

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En otra actuación llevada a cabo durante la madrugada el martes en el barrio del Carmen, una patrulla del GESC detuvo a un varón que intentó eludir la presencia policial. Tras ser interceptado e identificado, los agentes comprobaron que sobre él pesaban dos reclamaciones judiciales pendientes, por lo que procedieron igualmente a su detención.

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