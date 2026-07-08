Dos de los jóvenes heridos en el accidente mortal de El Algar luchan por su vida en la UCI

Sin cambios en el estado de salud de los jóvenes ingresados. Dos de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen hospitalizados, en estado grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno de ellos en el Virgen de la Arrixaca de Murcia y otro en el Santa Lucía de Cartagena. Desde la Consejería de Salud confirman que el estado de ambos pacientes es el mismo que el pasado lunes.

Ambos jóvenes luchan por su vida tras el aparatoso choque en el que el coche en el que viajaban (seis personas) cayó por un desnivel. El más grave de los heridos, que sufre un traumatismo craneoencefálico grave, permanece intubado en la UCI en el hospital de El Palmar, centro donde también fue llevado otro de los pasajeros en los coches. Este, afortunadamente, mejora. Aunque este afectado también estuvo en Cuidados Intensivos, su estado mejoró y pasó a planta, precisan las citadas fuentes sanitarias.

En el caso del Santa Lucía, ahí llevaron a otro de los supervivientes, el cual fue intervenido de urgencia al llegar al centro cartagenero de referencia. El paciente permanece en la UCI, estable, confirmaron desde el departamento que dirige Isabel Ayala.

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El accidente fatal tuvo lugar en el kilómetro 13 de la carretera N-332, a la altura de El Algar, cuando se produjo una colisión frontolateral entre dos vehículos a la altura del puente de la carretera que va de La Manga a Murcia. Tras chocar, uno de los coches volcó y cayó por una especie de barranco. Uno de los pasajeros de este vehículo fue rescatado vivo, aunque llegó ya en parada al Santa Lucía y lamentablemente los sanitarios nada pudieron hacer por salvar su vida.