Dos incendios provocan una humareda en la AP-7 entre San Javier y San Pedro del Pinatar

Dos incendios se han iniciado de forma simultánea esta tarde en la autopista AP-7 a la altura de San Javier y San Pedro del Pinatar, respectivamente. Poco antes de las cinco de la tarde, centenares de llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia avisaban de la presencia de humo próximo a la carretera, entre los kilómetros 778 y 779, en las proximidades de las salidas de Los Sáez y El Mirador.

En un primer momento, el fuego se localizaba junto a la carretera y afectaba a un árbol que se encontraba ardiendo. Posteriormente, las llamas se han extendido a otros árboles y a una parcela próxima con palmeras, generando una importante columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como Policía Local y Protección Civil de San Javier.

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Además, al mismo tiempo, se ha declarado otro incendio en el entorno de la AP-7, esta vez en la salida hacia San Pedro del Pinatar, que afecta a vegetación de matorral en el arcén. De su extinción se están encargando bomberos procedentes del parque de Pilar de la Horadada, ya que se le ha solicitado ayuda a la Diputación de Alicante. En la zona también interviene Policía Local de San Pedro del Pinatar.