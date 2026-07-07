Nueve años y seis meses de prisión para Alfonso por el crimen del Calvario de Cartagena

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha condenado a Alfonso L.M. a nueve años de prisión como autor de un delito de asesinato por alevosía por el crimen del Calvario de Cartagena, ocurrido en otoño de 2015, cuando Severiano, alias Seve, un joven de 27 años natural de La Unión y vecino del barrio cartagenero de Lo Campano, fue hallado muerto en el camino de subida al Monte Calvario.

La resolución le impone además seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, al considerar acreditado que utilizó para cometer el crimen un revólver sin la correspondiente licencia administrativa.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la apreciación de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El Tribunal del Jurado declaró probado por unanimidad que el procedimiento, iniciado en 2015, "ha sufrido dilaciones que no son atribuibles a los acusados y no guardan relación con la complejidad de la causa". La sentencia considera que los casi once años transcurridos hasta la celebración del juicio constituyen una demora extraordinaria que justifica la aplicación de la atenuante en su máxima intensidad. Como consecuencia de ello, la magistrada-presidenta rebaja en un grado la pena prevista para el delito de asesinato y fija la condena en nueve años de prisión.

El crimen llegó a juicio once años después de los hechos. Según el veredicto del jurado popular, hecho público el pasado viernes, Alfonso L. M. fue considerado culpable de haber disparado contra Severiano. La portavoz del jurado dio por probado que el joven fue tiroteado y rematado cuando se encontraba en el suelo, aún con vida, con disparos en el pecho y en las piernas.

El jurado sustentó su decisión, entre otros elementos, en la declaración de agentes de la Policía Nacional a los que Josefa M. L., prima de Alfonso y también procesada, contó que su pariente le había confesado el crimen. Según esa versión, Alfonso le dijo que se puso nervioso y que le pegó “tres o cuatro tiros” a Seve. También se tuvieron en cuenta testimonios de vecinos que apuntaron a la existencia de una deuda entre Alfonso y el joven fallecido.

Durante el juicio, Josefa M. L. declaró como acusada que en su día contó falsamente que su primo le había confesado el homicidio porque “tenía miedo”. También justificó que le sacara una habitación en un alojamiento a su nombre: afirmó que Alfonso estaba enfadado con su mujer, que no tenía DNI y que le pidió que pusiera el suyo.

Alfonso, por su parte, negó los hechos durante su declaración. Aseguró que aquella noche estuvo con su mujer, con la que durmió en un hotel, y que a la mañana siguiente le dijeron que había aparecido sin vida el cuerpo de su amigo. También afirmó que le comunicaron que familiares del fallecido le estaban buscando y que por eso sintió miedo.

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La otra acusada, Josefa M.L., ha sido condenada como autora de un delito de encubrimiento a tres meses de prisión. El fallo impone además a los acusados el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.