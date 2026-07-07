Detenidos tras una persecución en un área de servicio de la A-7 los integrantes de una banda criminal que robaba en Alhama

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Alhama de Murcia, y en el marco de la operación 'Rapsun', ha detenido 'in fraganti' a los seis integrantes de un grupo delictivo, que fueron sorprendidos cuando acababan de cometer un robo en un establecimiento hostelero.

Durante la operación, a los seis detenidos se les ha incautado el vehículo en el que circulaban y herramientas y prendas de vestir, como pasamontañas y guantes, que utilizaban en la comisión de los delitos investigados. Hasta el momento, se les atribuye la presunta autoría de una decena de delitos, según han informado desde la Benemérita.

La Guardia Civil tenía abierta la operación para esclarecer varios delitos contra el patrimonio cometidos desde 2024 en el término municipal de Alhama de Murcia, principalmente robos con fuerza en viviendas. Paralelamente al desarrollo de esta operación, se inició otra actuación después de que el propietario de un establecimiento del casco urbano sorprendiera a un grupo de personas cuando robaban en su negocio y alertara de los hechos.

Tras el aviso, varias patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alhama de Murcia se trasladaron hasta el lugar, donde se entrevistaron con la víctima para recabar todos los indicios posibles e iniciaron una batida por la zona para localizar a los autores.

Una de las patrullas localizó a los sospechosos en el interior de un vehículo. Estos, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida haciendo caso omiso a las señales de alto efectuadas por los guardias civiles.

Durante la fuga, realizaron maniobras que pusieron en grave riesgo la seguridad vial y la integridad tanto de los usuarios de la vía como de los propios agentes. Finalmente, fueron interceptados en un área de servicio de la autovía A-7, donde resultaron detenidos por efectivos de ambos cuerpos policiales, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, conducción temeraria y desobediencia grave.

Durante la investigación, a los ahora detenidos se les incautaron un vehículo, herramientas y prendas de vestir, como pasamontañas y guantes, utilizados durante la actividad ilícita ahora esclarecida.

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En la operación 'Rapsun', hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido una decena de hechos delictivos, aunque continúa con la investigación abierta para descartar la implicación de más personas y para determinar si los ahora detenidos se encuentran tras la autoría de más delitos.