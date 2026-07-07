El autor del crimen de Halloween de Murcia espera salir esta misma semana de la cárcel: "Deseando que termine todo ya"

La Audiencia Provincial de Murcia será escenario este martes, 7 de julio, de una vista en la que se decidirá si el condenado por el crimen de Hallowen, Pedro A. B. puede salir en libertad, si se le computa el tiempo que lleva en prisión provisional.

Cabe recordar que este hombre lleva en la cárcel desde que fue detenido, horas después del crimen. Esto es, desde noviembre de 2023, cuando, en el transcurso de una pelea en el interior de un bar de Santa Cruz, clavó la navaja que llevaba encima en el corazón de un hombre al que no había visto nunca: Gaspar. Y acabó con su vida, en lo que el jurado popular consideró un homicidio, no un asesinato.

La madre y las hermanas de Gaspar, que cuentan con el abogado Manuel Martínez para defender sus intereses, no piensan lo mismo, de ahí que recurriesen al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir que se anule la sentencia y se celebre un nuevo juicio, con otro tribunal popular. La vista para tal fin tuvo lugar el 25 de junio y, de momento, el órgano judicial no ha emitido resolución al respecto.

¿Por que Pedro A. B. podría salir esta misma semana en libertad? Porque, según esgrime su defensa, de la que se ocupa el penalista Pablo Martínez, la prisión provisional nunca puede ser una anticipación de la pena.

«Vamos a pedir libertad por el tiempo que lleva ya en la cárcel y porque la sentencia no es firme», manifiesta el abogado del homicida de Halloween. «Es lo que nos corresponde, pedir la libertad», hace hincapié. Pablo Martínez no cree que en la vista del mismo martes, en el Palacio de Justicia, se decida si el condenado queda o no en libertad, aunque sí cree que a lo largo de la semana habrá resolución.

Del mismo modo, el letrado vaticina que el TSJ de Murcia no se demorará demasiado en emitir un fallo, pues el jueves se cumplirán dos semanas de la vista de apelación (que se alargó más de tres horas) en la que la Fiscalía solicitó que lo sucedido se califique como asesinato y la familia del difunto directamente pidió otro juicio.

En breve, el tercer grado

A la pregunta de cómo está su cliente, el penalista apunta que «está deseando que termine todo ya», dado que, haciendo cálculos, «con la pena que tiene, tiene ya derecho a tener permisos penitenciarios». «Y, enseguida, el tercer grado», hace hincapié. Así las cosas, Pedro A. B. podría volver a ser un hombre libre en apenas unos días. Una perspectiva que la familia del fallecido no está dispuesta a tolerar.

«Lo más garantista para el juez será que siga en prisión y, si el TSJ confirma la sentencia de los 8 años, que lo pongan en libertad», apuntaron fuentes judiciales consultadas por este diario. No obstante, puede darse la circunstancia, apostilla el letrado de las hermanas y la progenitora de Gaspar, de que los recursos sigan en instancias superiores, hasta el punto de que «el Supremo lo condene a una pena mayor, 16 o 20 años de cárcel, por ejemplo, y tenga que entrar de nuevo».