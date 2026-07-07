Choque
Un autobús se estrella contra una vivienda en Cartagena
En el accidente de tráfico resultaron heridas ocho personas
Un autobús se estrelló contra una vivienda en el barrio de Los Barreros, en Cartagena. Como resultado del choque, ocho personas resultaron heridas y el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo.
Entre los heridos se encuentra cuatro mujeres y cuatro hombres de todas las edades. De las personas afectadas, seis fueron trasladadas al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Rosell y las otras dos, al Hospital General Universitario Santa Lucía.
Al respecto de las edades, las mujeres tenían 19, 27, 33 y 34 años; los hombres, en cambio, eran de 30, 49, 63 y 83 años. Según indicó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, hasta el lugar se desplazaron la Policía Local de Cartagena, Protección Civil y los bomberos.
También estuvieron presentes cuatro ambulancias que se encargaron de atender a los afectados y, posteriormente, llevarlos hasta los mencionados hospitales.
El 112 comunica que las llamadas que alertaban sobre el suceso se produjeron sobre las seis y cincuenta de esta tarde de martes
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