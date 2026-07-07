Alarma por un incendio de palmeras en la pedanía murciana de Beniaján

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, brigadas forestales y un helicóptero de la Dirección General de Emergencias dan por extinguido un fuego declarado este pasado lunes en una parcela de la zona de El Bojal, en las inmediaciones del cementerio de la pedanía murciana de Beniaján.

Más de una treintena de llamadas alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias a partir de las 18.13 horas, indicando que las llamas estaban afectando a varias palmeras situadas en el interior de un terreno de propiedad privada cercano al camposanto, según han informado fuentes del '1-1-2'.

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Para sofocar el fuego se desplegó un operativo compuesto por los bomberos, brigadas forestales terrestres y una brigada helitransportada de la Comunidad Autónoma, quienes centraron sus esfuerzos en controlar el perímetro del terreno, evitar la propagación del incendio y quienes han extinguido el fuego.