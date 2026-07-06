Investigación
Tres menores de Molina de Segura, imputados por difundir fotos manipuladas con IA de compañeras de clase desnudas
La denuncia de los padres de tres jóvenes afectadas inició la investigación policial sobre la difusión de fotografías retocadas con inteligencia artificial
La Policía Nacional ha imputado a menores de edad por su presunta responsabilidad en delitos de pornografía infantil y contra la intimidad e integridad moral, al ser considerados los responsables de elaborar y difundir imágenes manipuladas mediante aplicaciones de inteligencia artificial de compañeras del entorno escolar donde aparecían sin ropa simulando desnudos con contenido sexualizado.
La investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales por parte de los padres y madres de las tres menores afectadas donde ponían en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional la existencia de fotografías manipuladas donde aparecían sin ropa y con contenido sexual que habían sido difundidas a terceras personas a través de medios digitales.
Los tres menores fueron investigados por su presunta responsabilidad en un delito de pornografía infantil y contra la intimidad e integridad moral y las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia, donde se continuara con la tramitación del procedimiento conforme a la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad Penal del Menor.
La Policía Nacional ha recordado que la creación o difusión de imágenes sexualizadas de menores, aunque sean generadas o manipuladas artificialmente, constituye un delito grave y que este tipo de conductas tiene consecuencias penales y jurídicas, incluso cuando los autores son menores de edad.
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