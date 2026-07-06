Un paciente reclama 150.000 euros al SMS por la trama de las prótesis: asegura que le pusieron un stent cardíaco que llevaba un mes caducado

"Stent caducado y triple cirugía en cuatro meses: la primera víctima identificada de la trama de las prótesis reclama frente al Servicio Murciano de Salud". Así arranca el comunicado emitido por la asociación Defensor del Paciente para confirmar que un paciente, Antonio, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) "por la implantación de un stent vascular caducado" en un hospital concertado de Murcia, se lee en la nota.

El caso se enmarca en la investigación de la trama destapada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que afecta a la sanidad pública murciana. "Antonio, de 65 años, con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022" por uno de los doctores bajo sospecha, Rubén T. M., en la citada clínica con concierto con el SMS.

Sin embargo, "en lugar del bypass previsto, le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad —febrero de 2022— constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado", prosigue la asociación.

"La intervención fracasó: cuatro meses después necesitó un bypass y, al día siguiente del alta, sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente", prosigue el comunicado.

"Bastaba con leer las pegatinas"

Ante este panorama, "la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados".

La reclamación subraya que "la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica", continúan desde el Defensor del Paciente.

El perjudicado, que cuenta con el abogado Ramón Cuenca para defender sus intereses, "no pudo conocer la ilegitimidad del daño hasta mayo de 2026, cuando la investigación policial salió a la luz: las pegatinas obraban exclusivamente en poder del centro sanitario y del proveedor investigado".

Cabe recordar que la Policía Nacional considera que uno de los cabecillas de la red era el comercial Sergio D. M., seguido del doctor Rubén T. M., el cirujano que implantaba las prótesis y que operó a Antonio. Y a muchos más. En el informe de la Policía se habla de un caso concreto de un producto caducado implantado: el de este sexagenario cuya calidad de vida se vio seriamente mermada tras la intervención. De hecho, tuvo que dejar de trabajar, asegura.

Además, hace unos días se anunció la creación de la Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad en la Región de Murcia, que, como colectivo, podría dedicir ejercer la acusación particular en la causa abierta en los juzgados por la trama o, como Antonio, reclamar un dinero por los daños y perjuicios causados.

La Policía Nacional sostiene que los componentes de la red, formada por altos funcionarios, facultativos y comerciales, utilizaron stents vasculares no coronarios, caducados o no homologados, subieron hasta un 1.287% los costes de prótesis empleadas en operaciones derivadas a la sanidad concertada y, de esta manera, cometieron un fraude millonario a las arcas públicas: un fraude de casi 7 millones.