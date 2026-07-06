Once detenidos en Molina de Segura en una noche por robar en una panadería y en un bar y por cultivar marihuana: trataron de huir saltando por los tejados

Once hombres fueron detenidos en Molina de Segura en una misma noche por robar en una panadería y en un bar y por cultivar marihuana, informaron fuentes cercanas al caso. Se trató de delitos aislados: de hecho, la Policía encontró a los individuos que cultivaban 'hierba' cuando buscaba a los asaltantes de uno de los establecimientos. Ocho de los sospechosos se enfrentan a cargos por robo con fuerza, mientras que los otros tres son sospechosos de un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, en una noche en la que la Policía se empleaba a fondo para garantizar la seguridad en las celebraciones multitudinarias que había en la vía pública, al haber eliminado Marruecos a Canadá en el Mundial. Los investigadores creen que los amigos de lo ajeno aprovecharon esta circunstancia para dedicarse a delinquir.

La Policía recibió, en primer lugar, varias llamadas para alertar de que se había producido un robo en una panadería por parte de tres sujetos. Casi al mismo tiempo, otros cinco delincuentes forzaron la puerta de una vivienda con la intención de acceder a un bar colindante y robar en su interior, detallan las mismas fuentes.

Al tener conocimiento de estos sucesos, se movilizaron cuatro patrullas de la Policía Local y tres de la Policía Nacional. A los de la panadería, los capturaron rápidamente. Además, cuando sorprendieron a los hombres que presumiblemente iban a asaltar el bar, estos tuvieron la feliz idea de tratar de huir saltando por los tejados. Sin éxito.

Además, la Policía descubrió, en una casa que estaba al lado de la que fue forzada para entrar al local, a tres individuos, dormidos, que tenían un cultivo de marihuana. Los detuvieron también, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.