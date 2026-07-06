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Sucesos

Herida grave una octogenaria que cayó al suelo al robarle un individuo el bolso por el método del tirón en La Ribera

La mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó tendida en la acera, mientras el ladrón logró escapar: la Policía sigue buscándolo

Vehículos de la Policía Local de San Javier.

Vehículos de la Policía Local de San Javier. / Policía Local

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Ana Lucas

Ana Lucas

Una mujer de 80 años de edad resultó herida de gravedad al caer al suelo al robarle un individuo el bolso por el método del tirón en Santiago de la Ribera, población perteneciente a San Javier, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche del pasado sábado, en el Paseo Atalayón, cerca del Club de Suboficiales, en la localidad de Santiago de la Ribera. Testigos llamaron al 112 para alertar de que "había una persona en el suelo en estado casi inconsciente" tras perder el equilibrio después de que un sujeto le arrebatase el bolso que llevaba de un tirón.

Dos personas que aseguraron haber presenciado los hechos dieron una descripción del ladrón: un joven de unos 20 años, alto y delgado que vestía de oscuro y que, tras coger el bolso, salió corriendo en dirección a la Avenida España.

Como consecuencia de la caída, la víctima, casi inconsciente en la calzada, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que llevó a la mujer a Los Arcos del Mar Menor, donde fue sometida a una valoración médica más exhaustiva.

"Según el informe facultativo emitido por el centro hospitalario, la perjudicada fue diagnosticada de un traumatismo craneoencefálico moderado-grave, así como de una herida en la región frontal, quedando ingresada en observación para controlar su evolución clínica y descartar posibles complicaciones derivadas del golpe sufrido", detallan las citadas fuentes policiales.

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Al delincuente lo siguen buscando. "Las diligencias continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos, la identificación del autor y la recuperación de los efectos sustraídos", subraya el Cuerpo municipal. Las pesquisas son competencia de la Guardia Civil y la investigación pasa por revisar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, a fin de identificar, localizar y arrestar al ladrón.

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