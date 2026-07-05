Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo partido AnteloIncendios forestales MurciaRobot cirujano ArrixacaHepatitis MurciaOla de calor Murcia
instagramlinkedin

Salvamento

Rescatado un pescador que había quedado atrapado en una zona rocosa de Cabo Tiñoso

La persona no podía regresar por sus propios medios por una lesión en la rodilla

Ubicación de Cabo Tiñoso en la que fue rescatado el pescador.

Ubicación de Cabo Tiñoso en la que fue rescatado el pescador. / 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

Un pescador de 31 años que se encontraba en una zona rocosa de Cabo Tiñoso -detrás de Las Baterías de Castillitos- ha sido rescatado por los servicios de emergencia esta mañana de domingo.

Según informó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, la persona accedió el lugar para pescar, pero durante el acceso sufrió una lesión en la rodilla que le provocó un "fuerte dolor" y que impidió que pudiera salir por su propio pie.

Asimismo, señalaron que el aviso llegó sobre las cuatro de la mañana y fue la propia persona la que solicitó la ayuda para salir del lugar.

Noticias relacionadas

El rescate lo llevaron a cabo miembros del cuerpo de bomberos de Cartagena mediante medios acuáticos por lo complicado que era acceder al lugar de los hechos. Cuando llegó a tierra, el joven hombre fue atendido por los sanitarios que esperaban en una ambulancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents