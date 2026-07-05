Salvamento
Rescatado un pescador que había quedado atrapado en una zona rocosa de Cabo Tiñoso
La persona no podía regresar por sus propios medios por una lesión en la rodilla
Un pescador de 31 años que se encontraba en una zona rocosa de Cabo Tiñoso -detrás de Las Baterías de Castillitos- ha sido rescatado por los servicios de emergencia esta mañana de domingo.
Según informó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, la persona accedió el lugar para pescar, pero durante el acceso sufrió una lesión en la rodilla que le provocó un "fuerte dolor" y que impidió que pudiera salir por su propio pie.
Asimismo, señalaron que el aviso llegó sobre las cuatro de la mañana y fue la propia persona la que solicitó la ayuda para salir del lugar.
El rescate lo llevaron a cabo miembros del cuerpo de bomberos de Cartagena mediante medios acuáticos por lo complicado que era acceder al lugar de los hechos. Cuando llegó a tierra, el joven hombre fue atendido por los sanitarios que esperaban en una ambulancia.
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