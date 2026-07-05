Un año del estallido racista en Torre Pacheco: "A la gente no le molesta la inmigración, le molestan los robos"

«A la gente no le molesta la inmigración, le molesta que haya robos o delincuencia», subraya Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, que charla con La Opinión al cumplirse un año de los disturbios racistas que tuvieron lugar en verano de 2025 en esta población del Campo del Cartagena.

Cabe recordar que el estallido xenófobo comenzó a raíz de lo que le pasó a Domingo, el vecino al cual un joven pegó en la cara. Este golpe fue el detonante de la oleada de altercados de corte racista que se prolongó durante días, y la excusa esgrimida por radicales de distintas partes de España para movilizarse al pueblo.

A preguntas de este diario, el regidor afirma que su pueblo se encuentra «totalmente calmado» tras los episodios de corte xenófobo de hace un año. Algo que ha podido comprobar este periódico in situ: no hay tensión en las calles, no hay problemas de convivencia evidentes entre españoles y migrantes.

"No queremos líos"

Sin embargo, tal y como ha podido observar este diario, entre la comunidad magrebí hay todavía recelo a la hora de hablar de aquello. En el restaurante Don Kebab, aquel que los violentos destrozaron en una de las noches de tensión, prefieren no recordar. El establecimiento permanece abierto. «No queremos líos», dicen, a preguntas de este periódico.

«Hassan está de viaje», comentan, en referencia al dueño. El mismo que en octubre recibía, por parte de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, una placa conmemorativa y un homenaje, en el marco de la jornada ‘Diversidad que enriquece, inmigración y cohesión social’, que se celebró, de forma simbólica, en su local.

En el barrio de San Antonio, en el cual reside gran parte de la población migrante de Torre Pacheco, hay reticencias ante la presencia de medios de comunicación en sus calles. «No queremos fotos», indican los más amables. «Id a sitios donde estén los españoles robando», sugieren otros, con peor tono. Y es que «llevan días viniendo cámaras y estamos cansados», apuntan, en referencia a la proliferación de periodistas en la zona.

Una pintada en una calle de la población de Torre Pacheco, el pasado jueves por la tarde. / Iván Urquízar

Volviendo al alcalde, a su juicio, «lo que pasó fue más un tema mediático». En Torre Pacheco, insiste, «puede haber delincuencia, como en cualquier otro pueblo de la comarca, de la Región o de España». «Para eso está la Policía, para perseguir los delitos, como pasó el otro día», dice, en referencia al hombre que fue detenido en la última semana de junio por reventar la cabeza a martillazos a otro.

«Aquí hay mucha gente que convive con la inmigración desde hace más de 30 años», destaca el primer edil, que hace hincapié en que «la gente lo que no quiere es que le roben». «Yo soy vecino aquí y, como todos los vecinos, lo que queremos es que no haya delincuencia», reitera.

A la pregunta de por qué cree que se vinculó inmigración con delincuencia, el alcalde apunta que «ya se sabe lo que se mueve por las redes sociales», aunque evitó mojarse al respecto, porque «no me gusta valorar lo que dicen otros partidos políticos».

Un año después de los altercados, también hacen memoria los Cuerpos de Seguridad. Miguel Alcaraz, responsable estatal de Policías Locales de Comisiones Obreras, apunta que «recordar aquellos días es también recordar que el odio y la confrontación nunca pueden convertirse en una respuesta a los problemas sociales».

Así fue el lunes por la noche en las calles de Torre Pacheco. / Iván J. Urquízar

«Defendemos el trabajo de los cuerpos policiales y de los servicios de emergencia, que actuaron en unas circunstancias de enorme tensión para proteger a la ciudadanía y restablecer el orden con profesionalidad y respeto al Estado de derecho», enfatiza, para hacer hincapié en que «la seguridad solo puede garantizarse desde la legalidad, nunca desde la actuación de grupos que pretendan sustituir a las instituciones».

Por su parte, Juan García Montalbán, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, comenta que, un año después de aquellas escenas, «no hemos percibido ningún cambio en los medios de la Guardia Civil en Torre Pacheco, a pesar del supuesto aumento de plantilla que anuncio el delegado del Gobierno».

Al hilo, remarca que «la situación no solo no ha mejorado, sino que se encuentra peor, con un parque de vehículos viejos, con muchísimos kilómetros y continuas averías». «Es urgente un plan especial para la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor», opina.

Jawad Romaili, abogado nacido en Marruecos y con despacho en Murcia, cree que «la principal reflexión es que no podemos permitir que el miedo, la desinformación o la generalización sustituyan al Estado de derecho».

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«Los delitos, cualquiera que sea su autor, deben perseguirse con firmeza, pero nunca puede extenderse la conducta de unos pocos a todo un colectivo por su origen, religión o condición», afirma el letrado, que sabe que «la convivencia se fortalece desde el respeto mutuo» y apela al «compromiso de toda la sociedad para impedir que el odio encuentre espacios donde crecer».