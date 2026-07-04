Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen graves en la UCI

Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen ingresados, en estado grave, en la UCI, dos de ellos en el Virgen de la Arrixaca de Murcia y uno en el Santa Lucía de Cartagena, informan fuentes sanitarias.

En concreto, uno de los supervivientes fue intervenido de urgencia al llegar al centro cartagenero y el viernes por la noche su pronóstico era grave. Este sábado por la mañana, el chico permanecía en la UCI, estable, confirmaron desde el hospital cartagenero. A ese mismo centro fue llevado primeramente otro chico, pero, al ver la entidad de sus lesiones, se decidió su traslado al hospital de El Palmar, al cual ya había sido llevado otro varón, de 18 años.

Así, en Virgen de la Arrixaca de Murcia permanecen internados dos de los pasajeros de los vehículos que colisionaron este viernes por la tarde. Los dos son varones jóvenes y permanecen en Cuidados Intensivos, en estado grave, pero estables.

El viajero que acabó falleciendo llegó a ser rescatado con vida del amasijo de hierros en que se convirtió el turismo en el que se desplazaba. No obstante, dada la gravedad de las heridas que sufrió en el impacto, llegó en parada al Santa Lucía. Sus restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, dado que el protocolo manda que se le ha de practicar la autopsia.

El siniestro vial se produjo minutos después de las cinco de la tarde, en el kilómetro 13 de la carretera N-332, a la altura de El Algar, cuando, por razones que se investigan se produjo una colisión frontolateral entre dos turismos, indican fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. En concreto, fue debajo del puente de la carretera que va de La Manga a Murcia.

Tras chocar, uno de los coches volcó y cayó por una especie de terraplén. Según explicaron fuentes cercanas al caso, en uno de los vehículos siniestrados viajaban seis personas, pese a que su capacidad máxima era de cinco.

El siniestro alarmó a otros conductores que pasaban por la vía, especialmente concurrida al tratarse de la tarde del primer viernes del mes de julio. Emergencias recibió llamadas para alertar de lo sucedido: se precisaba de ayuda sanitaria urgente, especialmente para los jóvenes ocupantes del coche, que, tras volcar y despeñarse por el desnivel, no podían salir por sus propios medios del automóvil.

Bomberos, sanitarios y agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar del siniestro vial de El Algar, bajo el puente de la autovía. / Iván Urquízar

Este sábado dejaba otra víctima mortal en las carreteras de la Región. Un hombre de 46 años perdió la vida tras un accidente en el que se vieron implicados dos coches y un tractor en Torre Pacheco. Concretamente, el suceso tuvo lugar entre El Jimenado y Los Alcázares, a la altura del kilómetro 0,400 de la carretera RM-313, la variante norte de Torre Pacheco, a la altura del enlace con la RM-F21, que va de Torre Pacheco a Roldán.

Según las primeras informaciones, lo que pasó fue que la persona que iba al volante un turismo que circulaba detrás del tractor por la carretera intentó adelantarlo, con la mala fortuna de que, al hacerlo, venía otro automóvil de frente, con el cual se estrelló.