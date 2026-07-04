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Accidente

Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco

Una mujer resultó herida y llevada al Virgen de la Arrixaca tras el golpe en la RM-313, a la altura del enlace con la RM-F21, que hasta Roldán

Ambulancias del 061 en el hospital Virgen de la Arrixaca.

Ambulancias del 061 en el hospital Virgen de la Arrixaca. / L.O.

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José Arrondo

Ana Lucas

Un hombre de 46 años perdió la vida este sábado por la mañana tras un accidente en el que se vieron implicados dos coches y un tractor en Torre Pacheco. Concretamente, el suceso tuvo lugar entre El Jimenado y Los Alcázares, a la altura del kilómetro 0,400 de la carretera RM-313, la variante norte de Torre Pacheco, a la altura del enlace con la RM-F21, que va de Torre Pacheco a Roldán.

Según las primeras informaciones, lo que pasó fue que la persona que iba al volante un turismo que circulaba detrás del tractor por la carretera intentó adelantarlo, con la mala fortuna de que, al hacerlo, venía otro automóvil de frente, con el cual se estrelló.

Al lugar se movilizaron efectivos de los bomberos, para excarcelar a una de las personas que viajaban en los turismos, además de agentes de la Policía Local de Torre Pacheco, la Guardia Civil y especialistas del mantenimiento de carreteras. Como consecuencia del choque, la carretera quedó cortada y los profesionales de Tráfico de la Benemérita se encargaron de desviar los vehículos, explicaron vecinos de la zona.

Como consecuencia del siniestro, un varón de 46 años que circulaba uno de los coches falleció y una mujer, que iba sola en otro de los turismos, fue llevada en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia, informa la Guardia Civil de Tráfico.

En cuanto al tractor, se salió de la carretera, aunque su conductor se encontraba prácticamente ileso. No obstante, fue llevado a Los Arcos del Mar Menor, a fin de ser sometido a un examen médico más en profundidad.

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El accidente se produjo horas después de otro suceso negro en las carreteras de la Región. Un joven murió y cinco personas más resultaron heridas al chocar dos coches a la altura del municipio de Cartagena este viernes, primer día de la Operación Salida del verano 2026.

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